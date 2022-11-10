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«Его уже видели на улицах»: мать сбитого в Татарске мальчика не хочет общаться с вышедшим из ИВС депутатом

Фото «Его уже видели на улицах»: мать сбитого в Татарске мальчика не хочет общаться с вышедшим из ИВС депутатом
Фото «Его уже видели на улицах»: мать сбитого в Татарске мальчика не хочет общаться с вышедшим из ИВС депутатом

Коллаж Сиб.фм: фото с сайта "Новосибирскавтодора" и личной страницы мамы мальчика

Депутата из Татарска Сергея Мамонтова отпустили под домашний арест. Матери сбитого им мальчика уже рассказали о том, что фигурант уголовного дела свободно гуляет по улицам городка.

Татарский районный суд изменил меру пресечения Сергею Мамонтову ещё вчера. Сейчас следователи собирают доказательства, чтобы предъявить исключённому из партии «Единая Россия» и отстранённому от работы депутату по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

Пока же народный избранник и дорожник в одном лице может свободно прогуливаться по улицам родного городка до 22.00. Ему нельзя появляться в Совете депутатов Татарского района и пользоваться мобильной связью. Матери сбитого мальчика об этом уже сообщили земляки.

«Люди его видели в городе. Город маленький, и все друг друга знают. Я так поняла, что он будет дома под подпиской о невыезде. Будем ожидать суда. А где он его будет ожидать, мне без разницы. Нас уже ждёт следователь в Татарске, чтобы расставить все точки над и, — сообщила Сиб.фм Светлана.

– Мне всё равно, где он будет дожидаться суда, главное – чтобы не связывался со мной. Я не хочу с ним никак общаться. Ему и запретили общаться со свидетелями и пострадавшими»,

Также женщина говорит, что сейчас решается вопрос о её выписке с сыном из Новосибирской областной больницы. Консилиум врачей уже рекомендовал семье отправить мальчика в санаторий, чтобы поправить здоровье.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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