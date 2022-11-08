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Состояние сбитого депутатом мальчика в Татарске оценит консилиум новосибирских врачей

Фото Состояние сбитого депутатом мальчика в Татарске оценит консилиум новосибирских врачей
Фото Состояние сбитого депутатом мальчика в Татарске оценит консилиум новосибирских врачей

Фото министерства здравоохранения Новосибирской области

Шестилетний мальчик, сбитый автомобилем депутата в Татарском районе, идёт на поправку в Новосибирской областной больнице. 9 ноября, в среду, его судьбу решит консилиум врачей.

В Новосибирской областной больнице 6-летний Б. находится почти неделю. Вертолётом санавиации его доставили через два дня, как он попал под колёса белого внедорожника депутата Татарского района Сергея Мамонтова.

Мама мальчика Светлана в первых числах ноября рассказывала корреспонденту Сиб.фм, что ребёнка посещали и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, и замминистра здравоохранения Татьяна Анохина. На этой неделе матери вновь звонила детский омбудсмен.

«Вчера мне позвонила Надежда Николаевна, спросила, как у нас дела и сказала, что в среду будет консилиум по нашей ситуации, будут решать: оставят нас здесь или переведут в Татарскую ЦРБ, — поделилась Светлана.

– Пока нам назначили новые процедуры, делают массаж. Сын пока лежит, ходить нельзя, потому что кость от 3 до 6 месяцев срастается».

Также Светлана сообщила Сиб.фм, что мальчику сняли на голове швы, а его состояние идёт на поправку. Настроение ребёнку поднимают многочисленные подарки. В том числе, дорога с машинками от «Новосибирскавтодора».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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