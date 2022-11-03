Мать сбитого депутатом мальчика в Татарске рассказала о переводе в отдельную палату

Фото министерства здравоохранения Новосибирской области

Сегодня стало известно, что мальчика, сбитого автомобилем районного депутата в Татарске Сергея Мамонтова, перевели в отдельную палату. О том, как себя чувствует маленький пациент, рассказала его мама Светлана.

История о сбитом мальчике из Татарска уже облетела все федеральные СМИ. 30 октября 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов на своём автомобиле буквально проехал по 6-летнему ребёнку. Спасло то, что малыш прошёл вдоль колёс автомобиля. Сам же народный избранник вышел, посмотрел на сбитого ребёнка и скрылся с места ДТП.

Уже на следующий день в региональном отделении партии «Единая Россия» заявили об исключении из её рядов депутата. Кроме того, в мировом суде Татарского района рассмотрели одно из административных дел нарушителя. Его привлекли за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

«Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — добавили в областной прокуратуре.

Ребёнок был в Татарской Центральной районной больнице, а во вторник, 1 ноября, его с помощью санавиации доставили в Новосибирскую областную больницу, где он сейчас идёт на поправку.

«Нас сейчас перевели в двухместную палату, потому что он без меня плакал. Под ногами у нас лежит валик, чтобы хорошо срасталась тазобедренная косточка. Нам делают прогревание, — рассказала мама мальчика Светлана.

– Здесь собрали консилиум, всё мне рассказали. Врачи говорят: «он родился в рубашке для такого падения».

Пока врачи разрешили мальчику ходить потихоньку до туалета. Тем временем, пострадавшего навещают высокие гости: уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и замминистра здравоохранения Татьяна Анохина.