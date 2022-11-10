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Сбившего мальчика в Татарске депутата Мамонтова выпустили из изолятора

Фото Сбившего мальчика в Татарске депутата Мамонтова выпустили из изолятора
Фото Сбившего мальчика в Татарске депутата Мамонтова выпустили из изолятора

Коллаж Сиб.фм: фото с сайта "Новосибирскавтодора" и скриншот с камеры наблюдения

В Татарском районе Новосибирской области из изолятора вышел депутат Сергей Мамонтов – ему избрали новую меру пресечения. Так, он не может гулять по ночам, пользоваться интернетом и подходить к районному совету депутатов.

Татарский районный суд избрал новую меру пресечения отсидевшему 11 суток в изоляторе Сергею Мамонтову. На данный момент он – подозреваемый по делу, которое возбудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

Так как срок пребывания Сергея Мамонтова в ИВС подошёл к концу, его вновь доставили в Татарский районный суд. Предстояло избрать меру пресечения: домашний арест народному избраннику назначать не стали, но применили ряд ограничений.

«Мамонтову С.И. были установлены следующие запреты: выходить ежедневно с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в помещении Совета депутатов Татарского района Новосибирской области; общаться с лицами, являющимися по уголовному делу потерпевшим, свидетелями, экспертами, специалистами, понятыми»,

- говорится в решении Татарского районного суда.

Также суд отстранил Сергея Мамонтова от депутатской деятельности и запретил управлять транспортными средствами, даже категории «М». Не может бывший единорос и пользоваться мобильным телефоном. Этот запрет он исполняет точно: его абонентский номер находится вне зоны действия сети, как убедился корреспондент Сиб.фм.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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