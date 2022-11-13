В Новосибирске установили ажурные ворота на улице Ленина

Фото: Лариса Сокольникова/nsknews.info

В Новосибирске продолжают украшать город к Новому году.

В Новосибирске на улице Ленина со стороны Красного проспекта установили ажурные ворота — они украшены гирляндами и золотыми шарами. Фото смонтированной арки опубликовало издание «Новосибирские новости».

Кроме того, на том же месте до 25 ноября планируют установить светящийся потолок.

Напомним, улицу Ленина перекрыли 4 ноября, до февраля она будет пешеходной. На улице будут проводить мероприятия «Новогодняя столица России».

В октябре 2022 года в мэрии сообщили о том, что с 6 ноября по 10 февраля улица Ленина станет пешеходной: проезд будет запрещён на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого.

Улица Ленина станет «зоной гостеприимства» и центром праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках «Новогодней столицы России». Сообщалось, что проезд закроется с ноября, но уже 4 числа новосибирские водители вместо въезда на улицу Ленина увидели бетонные блоки.

Напомним, ранее новосибирские автомобилисты в Генпрокуратуре потребовали отменить перекрытие улицы Ленина.