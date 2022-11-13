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В северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера

Фото В северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера
Фото В северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, как поймали пожилого мужчину, незаконно убившего и разделавшего лося.

В Северном районе Новосибирской области инспектор осуществлял рейды по местам угодий. Внезапно он обнаружил на снегу и траве и снегу кровавые следы, с поличным он застал и мужчину, разделавшего мясо лося.

"Инспектор сообщил о выявленном факте в Отделение полиции «Северное» МО МВД России «Куйбышевский». На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра места происшествия под оборудованным из веток схроном были обнаружены мясо и шкура дикого животного", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото В северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера 2

64-летнему охотнику ничего не оставалось, как признаться, что на лося он охотился незаконно. Было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Также напомним, что буквально неделю назад в Мошковском районе тоже задержали двух охотников, устроивших бойню для двух лосей. Уголовное дело возбуждено по аналогичной статье.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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