Владимир Кеxман рассказал историю из Новосибирска с опустившим голову Табаковым

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В светской хронике сейчас обсуждается воспоминание Владимира Кеxмана, который приехал в Новосибирск руководить НОВАТом, но общался с Олегом Табаковым по конференц-связи.

История, которую рассказал художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кеxман, произошла в те времена, когда он работал руководителем оперного театра в Новосибирске.

Как пишет журнал Starhit, пока Владимир Кеxман осваивался в столице Сибири, театральные деятели написали президенту России письмо, в котором просили, чтобы глава государства запретил министру культуры Мединскому принимать кадровые решения без согласования их с общественностью.

Владимир Кеxман просил из Сибири не передавать это письмо президенту России Владимиру Путину. Диалог продолжился в формате конференц-связи.

"Идёт большое совещание, на котором сидят Табаков, Урин, Фокин, Ревякина. А я с ними на связи по Skype из Новосибирска. И с экрана спрашиваю: „Олег Павлович, вот вы все сейчас просите у министра одно, другое, третье. А что будет с письмом, которое вы подписали против него?“ – рассказывает Кеxман.

– И в чем гений Олега Павловича как артиста (абсолютный гений!): он встал, опустил голову на грудь и молчал. Я три раза задал вопрос, а он молчал. И только когда Мединский снял этот вопрос сам, вернулись к обсуждению других дел".

В своём интервью Владимир Кеxман также заявил, что считает нужным говорить человеку всё в лицо, кто бы перед ним не стоял.