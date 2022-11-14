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Археологи обнаружили курганы с «усами» под Новосибирском

Фото Археологи обнаружили курганы с «усами» под Новосибирском
Фото Археологи обнаружили курганы с «усами» под Новосибирском

Фото: Google Earth / Космоснимки

Исследователи нашли «усатые» курганы в Новосибирской области по снимкам из космоса.

В Карасукском районе Новосибирской области археологи нашли древние сооружения в виде курганов, но их назначение в точности неизвестно. Известно только, что у них есть «усы». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на Институт археологии и этнографии СО РАН.

Объекты, которые нашли исследователи, настолько велики, что их видно на космических снимках, но с земли распознать сложно. Их размер достигает в длину 200 метров. Это одна или несколько невысоких насыпей, от которых в восточном направлении расходятся два вала — как раз они и называются «усами» и тянутся на большую часть сооружений.

Ранее похожие строения древности находили в степях Казахстана и Юного Зауралья, но там они были каменными, а в Новосибирской области сделаны из грунта.

Учёные думают над назначением сооружений. Наиболее возможные варианты — места погребений (курганы) или ритуальные места. Археологи склоняются к версии, что кочевники эпохи Средневековья могли праздновать в таких курганах родовые календарные праздники.

Ранее сибирские археологи обнаружили в пещере на Алтае украшения из мамонтовой кости и мрамора. Их возраст — 45-50 тысяч лет.

Также в пункте приёма металлолома нашли скифский меч железного века. Все предыдущие аналогичные находки датировались V–IV веком до нашей эры.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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