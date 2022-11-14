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Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения
Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения

Freepik, authors: Anzhelika Voloshyna, puhhha, Erstudiostok

Косметолог Анна Лебедева рассказала о семи недорогих и эффективных процедурах для поддержания красоты и здоровья.

Прессотерапия

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 2

Это аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха. Один сеанс будет стоить от 600 до 2500 рублей.Такая процедура отлично справляется с отечностью на ногах. При этом на аппаратах последнего поколения есть функция отключения зон воздействия. Поэтому если вас беспокоят расширенные вены, например, в подколенной области, то этот сектор можно просто отключить.

Микротоковая терапия лица

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 3

Это стимуляция лицевых мышц слабыми электрическими разрядами. Ее стоимость составит от 1000 до 1500 рублей. С помощью данной процедуры улучшаются контуры и цвет лица, так как она направлена на восстановление кровообращения и лимфодренажа. При желании для более длительного эффекта процедуру можно дополнить альгинатной маской, которая тоже дает экспресс-лифтинг.

Удаление сосудов на лице

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 4

Красные «паучки», сосудики на лице — например, на крыльях носа — часто образуются из-за перенесенных простуд, переменчивой погоды. Удаление такого сосуда на аппарате IPL занимает всего 3-5 минут, а стоить это будет от 500 до 2000 рублей.

Инъекции

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 5

Абсолютно бюджетными могут быть и инъекционные процедуры. Например, инъекции витамина С, который считается хорошим антиоксидантом и обладает активным отбеливающим действием. Цена такой процедуры составит от 1000 до 2000 рублей.

Мезотерапия

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 6

Мезотерапия витаминами группы В решит проблему сезонного выпадения волос, а также улучшит иммунитет кожи при склонности к акне. А мезотерапия полинуклеотидами (препаратами, содержащими ДНК и РНК) нормализует процессы кровообращения, снимет воспаление, замедлит возрастные изменения в коже. Стоимость процедур составит от 2000 до 4000 рублей.

Ботулинотерапия

Фото Косметолог назвала 7 недорогих процедур для мгновенного омоложения 7

По словам косметолога, как бы это не показалось странным, но данную процедуры также можно отнести к бюджетной. Особенно если зона коррекции небольшая. Например, убрать морщинки между бровями выйдет около 3000-4000 рублей, а эффект может продлиться до года.

Ранее Сиб.фм писал о том, как убрать морщины без ботокса. Напомним, что косметолог проболталась о копеечном аптечном средстве от морщин, а также мы рассказали о упражнениях, которые помогут от них избавиться.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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