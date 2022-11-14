Коттедж в Заельцовском парке Новосибирска продают за 110 миллионов рублей

Фото: Avito

Коттедж на участке 20 соток продают в Новосибирске за 110 миллионов.

Коттедж площадью 500 квадратных метров на территории Заельцовского парка продают за 110 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

Здание размещено на участке в 20 соток, который разделён на две зоны, южную и северную. Южная сторона — пруд на 6 соток глубиной в 5 метров, баня на дровах и пляжная зона. Северная стороны — беседка с русской печью и барбекю, а также водопад, который образует ручей. В свою очередь, он впадает в пруд, огибая дом.

Также на участке растут ели, кедры, сосны и ивы. Их наличие автор объявления относит к экологическим плюсам недвижимости.

Сам дом насчитывает 2 детских, 3 гардеробных, 5 санузлов, гостиную с центральным камином, кухню-столовую, спальню, кинозал, библиотеку, кабинет, зимний сад, прачечную, бассейн, сауну, кладовую и котельную. Всё это распределено по трём этажам и цоколю.

Продавец коттеджа просит за сделку 110 миллионов рублей и готов торговаться.

Одним из самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Новосибирской области, стал дом в закрытом посёлке на берегу Оби. За него продавец в августе 2022 года хотел выручить 187 млн рублей.