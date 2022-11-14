Лепет блудного сына: почему сбежавшие из-за мобилизации мужчины возвращаются в Россию

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После заявления о начале частичной мобилизации в России, многие граждане покинули страну. Однако теперь россияне начали массово возвращаться обратно.

Как стало известно, многие уехавшие новосибирцы начали массово возвращаться из Казахстана из-за отсутствия перспектив в соседней стране. В беседе с журналистом BFM-Новосибирск они рассказали, почему не захотели остаться в Казахстане навсегда.

По словам Александра, он пробыл в соседнем государстве чуть больше месяца. Из Новосибирска он уехал 26 сентября.

«Очень быстро стало понятно, что нам там нечего делать. Устроиться на работу, не зная казахского языка, практически невозможно. Просто живешь, проедаешь накопления», — рассказал мужчина.

Он добавил, что его накоплений не хватило бы на длительное проживание в другой стране, а род деятельности не предполагает дистанционной работы.

Кроме того мужчина добавил, что заскучал по родному городу: «Реально захотелось домой», — говорит он.

Другой собеседник издания рассказал, что не испытывал финансовых трудностей в Казахстане. Он может работать удаленно из любой точки планеты. Проблем с местными жителями тоже не было — напротив, мужчине понравилось казахское гостеприимство.

При этом, по его словам, не давала покоя мысль о возвращении домой. В Новосибирске у него осталась девушка и друзья: «Поэтому я вернулся, и пока у меня только положительные эмоции от возвращения», — сказал он.

Напомним, что 21 сентября в ходе экстренного обращения к нации президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам главы государства, подобная мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Ранее Сиб.фм писал о том, в Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации. Напомним, что означает каждая из категорий годности в военном билете, а также с какими заболеваниями точно не призовут.