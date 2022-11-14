Названы самые популярные направления для празднования Нового года у россиян

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Эксперт рассказал о самых ходовых направлениях для новогодних праздников среди россиян.

Россияне предпочитают не выезжать за границу для празднования Нового года. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Большинство жителей страны (больше 80%) проведёт новогодние каникулы в России.

Как отметил эксперт, около 30% тех, кто остаётся на Новый год в России, выбирает для отдыха горнолыжные курорты. Так, в Красной Поляне уже продана половина всех мест. Пользуется популярностью кузбасский Шерегеш — с 4 декабря до марта туда будет осуществляться чартерная программа. Также, добавил Барзыкин, россияне активно бронируют места на отдых в Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Также жители страны нередко предпочитают рекреационно-оздоровительный туризм.

«На Новый год многие санатории предлагают свои программы, сочетающиеся с досуговыми и праздничными мероприятиями. Отдых — от 5 до 10 дней, есть даже меньше, в основном это Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край», — сказал Барзыкин.

Экскурсионные туры по России также пользуются популярностью в новогодние праздники. Среди излюбленных направлений Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область. По словам Барзыкина, спрос на внутреннем рынке не ниже, чем в прошлом году, а по ряду направлений наблюдается рост.

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