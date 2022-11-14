Осиротевшие медвежата улетели из аэропорта Новосибирска в Ленобласть

Фото из архива Сиб.фм

В понедельник, 14 ноября, из аэропорта Толмачёво Новосибирска улетели необычные пассажиры: медвежата Мишель и Яша теперь будут жить в Ленобласти.

Мишель и Яша из Болотнинского района Новосибирской области вчера, 13 ноября, познакомились с журналистами, а с утра в понедельник их начали готовить к отлёту в реабилитационный центр, который находится в Ленинградской области. В семь утра во временном доме медвежат побывала зоозащитница Елена Боченкова.

«Мишель не хотела выходить из вольера. Но её выманили лакомствами, — рассказала Сиб.фм Елена Боченкова.

– Утром их не кормили, чтобы их в боксах не рвало. Мишель при мне не кормили, однозначно».

Елена сняла на видео боксы, в которых находились мишки. До Санкт-Петербурга их доставят в багажном отделении. Как говорит зоозащитница, утром она просто не могла не заехать, чтобы попрощаться с полюбившимися питомцами.

Елена Боченкова после того, как отловила медвежонка Мишель с помощью клетки, попала под волну резкой критики других зоозащитников. У Елены возникли трудности с попыткой отправить медвежонка на передержку, а в Минприроды заявили, что такая «самодеятельность» волонтера не укладывается в рамки закона, и забрали девочку. Второго мишку, Яшу, позже нашёл егерь. Своего отбытия в специализированный центр реабилитации в Ленинградской области брат с сестрой дожидались на передержке.

Зоозащитница рада счастливому концу в этой истории, но говорит, что о своем поступке не жалеет, и если надо спасёт хоть мамонта.

«Я не понимаю, почему у волонтёров такой срач, я этого не понимаю. Почему три месяца вся эта информация ходила по зоозащитным группам, но никто не поехал в лес спасать медведя, потому что это страшно и опасно. А у меня как раз свекровь умирала, её лихорадило, я никак не могла из дома вырваться, поехать. Когда мы её похоронили, только после этого мы смогли поехать в Болотное, — вспоминает Елена.

– Мы отловили медведя, а потом все стали героями. Я не хочу опускаться до их уровня, но медведь бы погиб. Если я ещё когда-то, где-то откопаю какого-то динозавра или мамонта, я всё равно поеду на помощь, несмотря на всю эту критику в мой адрес».

После реабилитации в Ленинградской области Яшу и Мишель выпустят в живую природу. Пока планируется, что на ПМЖ они поселятся где-то в Карелии.