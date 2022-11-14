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Погрузка каменного угля увеличилась более чем на 20% на железной дороге в Новосибирской области в октябре

Фото Погрузка каменного угля увеличилась более чем на 20% на железной дороге в Новосибирской области в октябре
Фото Погрузка каменного угля увеличилась более чем на 20% на железной дороге в Новосибирской области в октябре

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В октябре 2022 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 1,2 млн тонн, что на 20,7% выше показателя октября прошлого года.

В январе – октябре текущего года в субъекте погружено более 10 млн тонн каменного угля, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рост объема погрузки с начала года обусловлен адресной работой с грузоотправителями и расширением рынка сбыта.

Всего в Новосибирской области в октябре текущего года погружено более 2,1 млн тонн различных грузов, что на 6,8% больше, чем в октябре 2021 года. Основной груз – каменный уголь, объем погрузки которого превышает половину общей погрузки в субъекте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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