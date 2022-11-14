Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск утром 14 ноября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Утром понедельника, 14 ноября, в Новосибирске образовались пробки в 7 баллов.

По данным сервиса «2ГИС», утром в понедельник, 14 ноября, в Новосибирске возникли пробки в 7 баллов.

В частности, на улице Большевистской образовался 7-километровый затор из-за ДТП. В районе Речного вокзала также произошла авария, в данный момент на месте работают бригады скорой помощи. Еще одна пробка на 4 километра растянулась на Сибиряков-Гвардейцев.

Кроме того, затруднено движение на улицах Станционной, Ватутина и площади Труда.

Ранее жители города в социальных сетях жаловались на плохую уборку снега. Напомним, уборку снега в минувшие выходные проконтролировала новосибирская прокуратура.