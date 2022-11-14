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общество

Рекорд по осадкам 37-летней давности побит 13 ноября

Фото Рекорд по осадкам 37-летней давности побит 13 ноября
Фото Рекорд по осадкам 37-летней давности побит 13 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

13 ноября количество осадков, превысившее рекордные данные 37-летней давности, выпало в городах Самарской области.

14 ноября издание sova.info сообщило о ярком погодном явлении в регионе: днём ранее в нескольких городах был побит абсолютный суточный максимум количества осадков.

По информации Приволжского УГМС, 13 ноября на метеостанции, расположенной в Тольятти, приборы зафиксировали 12,6 миллиметров осадков — на 1,3 миллиметров больше, чем в 1991 году.

Практически в два раза осадков зарегистрировали в Челно-Вершинах: там выпало 24 миллиметра осадков, что больше рекорда 1997 года на 8 миллиметров.

В то же время в Клявлине синоптики заявили о 22,3 миллиметрах осадков. Это превышает показатели 1985-го на 1,8 миллиметра.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды на предстоящую зиму.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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