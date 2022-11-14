Режиссер спектакля «Принцесса и Людоед» не снимет актера с усами с женской роли в Новосибирске

Фото: «Первый театр»
Несмотря на обвинения в пропаганде ЛГБТ, режиссер новосибирского «Первого театра» Полина Кардымон отказалась снять усатого актера с роли принцессы.
Режиссер спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Полина Кардымон не снимет актера-мужчину с роли принцессы несмотря на обвинения в пропаганде ЛГБТ, сообщает Газета.Ru.
Напомним, после премьеры на детскую постановку написали донос, по итогам которого, в министерстве культуры приняли решение собрать этическую комиссию для проверки ее содержания. Комиссия изучит спектакль 20 ноября.
Режиссер отмечала, что никаких нарушений в спектакле нет и апеллировала к античной культуре, в которой мужчины играли женские роли. Кроме того, по словам режиссера, актрисы не участвую в постановке, так как по замыслу в спектакле играют только две главные мужские роли и их клоны.
«В концепции спектакля нет ни одной актрисы, потому что мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов», — прояснила Кардымон.
Рижиссер подчеркнула, что не планирует менять пьесу или брать актрису на роли принцессы, потому что постановка создавалась специально для этого театра и под конкретных артистов. Спектакль также останется в репертуаре театра.
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