Режиссер спектакля «Принцесса и Людоед» не снимет актера с усами с женской роли в Новосибирске

Фото: «Первый театр»

Несмотря на обвинения в пропаганде ЛГБТ, режиссер новосибирского «Первого театра» Полина Кардымон отказалась снять усатого актера с роли принцессы.

Режиссер спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Полина Кардымон не снимет актера-мужчину с роли принцессы несмотря на обвинения в пропаганде ЛГБТ, сообщает Газета.Ru.

Напомним, после премьеры на детскую постановку написали донос, по итогам которого, в министерстве культуры приняли решение собрать этическую комиссию для проверки ее содержания. Комиссия изучит спектакль 20 ноября.

Режиссер отмечала, что никаких нарушений в спектакле нет и апеллировала к античной культуре, в которой мужчины играли женские роли. Кроме того, по словам режиссера, актрисы не участвую в постановке, так как по замыслу в спектакле играют только две главные мужские роли и их клоны.

«В концепции спектакля нет ни одной актрисы, потому что мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов», — прояснила Кардымон.

Рижиссер подчеркнула, что не планирует менять пьесу или брать актрису на роли принцессы, потому что постановка создавалась специально для этого театра и под конкретных артистов. Спектакль также останется в репертуаре театра.