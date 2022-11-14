СИЗО №1 Новосибирска задолжал 2,4 миллиона за газ

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В Новосибирске СИЗО №1 более трёх месяцев не оплачивал счета за газ.

Следственный изолятор №1 в Дзержинском районе Новосибирска задолжал за газ около 2,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Прецедент» со ссылкой на иск от Газпрома.

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» обратился в суд, чтобы взыскать долг с ФКУ СИЗО №1. С точки зрения предприятия, это нарушение контракта.

В мае, июне и июле 2022 года СИЗО потребил 401,3 тысячи кубометров природного газа на сумму 2 388 271 рубль 81 копейку. Эти данные подтверждаются накладными.

Представители ФСИН не оспаривают и не отрицают наличие долга, но почему он появился, не раскрывают.

Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». По решению судьи, вместе с суммой долга СИЗО №1 должен будет возместить 35 тысяч рублей на судебные расходы.

Ранее Новосибирский аквапарк расторг договор с компанией «Глобал» за отказ оплачивать аренду, счета за газ и электроэнергию.

Формально, чтобы газ отключили, достаточно двух месяцев просрочки платежей. Фактически, отключение следует только после череды предупреждений и других форм работы с потребителем.