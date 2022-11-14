СК проверит гибель двух жителей Новосибирской области на пожаре

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Следователи СК проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Венгеровском районе.
В понедельник, 14 ноября 2022 года рано утром в селе Шипицино, в Венгеровском районе загорелся частный дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 65-летнего хозяина дома и его 27-летнего сына.
Следователи Чановского межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту пожара.
На месте происшествия будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. На место также выехали сотрудники МЧС по Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм сообщал о пожаре в кафе узбекской кухни рядом с Хилокским рынком, а также на складе макулатуры в Новосибирске.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают