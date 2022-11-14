Туристы из Новосибирска решили не прекращать отдых в Турции после теракта

Фото: BFM-Новосибирск
Туристы из Новосибирска продолжают свой отдых в Стамбуле и не планируют раньше времени возвращаться домой.
Новосибирские туристы, находящиеся сейчас в Турции, решили не отменять преждевременно свой отдых на фоне теракта в Стамбуле. Об этом со ссылкой на сибирские турфирмы сообщает издание «BFM-Новосибирск».
В Стамбуле сегодня может находиться около 500 туристов из Новосибирска. Пострадавших среди нет, добавили в ассоциации. Новосибирские туристы рассказали о проблемах со связью и проездам по перекрытым дорога в день теракта.
Накануне в турецком Стамбуле в центре города произошёл взрыв. Инцидент произошёл 13 ноября на туристической улице Истикляль. Известно о шести погибших и почти ста пострадавших, среди получивших травмы есть россияне. Власти страны установили, что произошедшее было терактом.
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