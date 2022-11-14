Туристы из Новосибирска решили не прекращать отдых в Турции после теракта

Фото: BFM-Новосибирск

Туристы из Новосибирска продолжают свой отдых в Стамбуле и не планируют раньше времени возвращаться домой.

Новосибирские туристы, находящиеся сейчас в Турции, решили не отменять преждевременно свой отдых на фоне теракта в Стамбуле. Об этом со ссылкой на сибирские турфирмы сообщает издание «BFM-Новосибирск».

«Сложно назвать точное количество наших туристов в Стамбуле, но можно примерно оценить поток по количеству рейсов в этот турецкий город и загрузке рейсов. S7 поставила прямые рейсы с 1 ноября. Дважды в неделю туда летают самолеты Boening – 737. То есть в ноябре туда несколько сотен человек улетели. С большинством из них менеджеры турфирм связались, уточнили планы. Никто не отменяет отдых. И по тем, кому только предстоит вылет, тоже нет отказов. Наши туристы, мне кажется, уже на все спокойно реагируют», — говорит исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

В Стамбуле сегодня может находиться около 500 туристов из Новосибирска. Пострадавших среди нет, добавили в ассоциации. Новосибирские туристы рассказали о проблемах со связью и проездам по перекрытым дорога в день теракта.

Накануне в турецком Стамбуле в центре города произошёл взрыв. Инцидент произошёл 13 ноября на туристической улице Истикляль. Известно о шести погибших и почти ста пострадавших, среди получивших травмы есть россияне. Власти страны установили, что произошедшее было терактом.