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Авто общество

В ДНР из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник

Фото В ДНР из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник
Фото В ДНР из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник

Фото: Алексей Носов

Волонтёры из Новосибирска помогут военным в ДНР с транспортом.

В Донецкую народную республику из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник для военных. С такой инициативой выступили местном клубе Off road master club.

Как сообщил волонтер и общественник Алексей Носов, в ДНР отправится отечественная машина — он лично контролирует транспортировку автомобиля.

«Это УАЗ с дизельным двигателем и трансмиссией от Nissan Patrol, доработанной подвеской и шноркелем. Новой турбиной, генератором и аккумулятором. Полностью обслужен и готов к распутице фронтовых дорог», — отметил активист.

Машина уже готова к отправке, остался лишь последний этап — покраска под хаки. Затем внедорожник попадёт на передовую.

Кроме того, волонтёры планируют также отправить медикаменты и прочую гуманитарную помощь местным жителям.

Напомним, ранее беженка из ДНР рассказала, как попала в Новосибирск.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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