В ДНР из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник

Фото: Алексей Носов
Волонтёры из Новосибирска помогут военным в ДНР с транспортом.
В Донецкую народную республику из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник для военных. С такой инициативой выступили местном клубе Off road master club.
Как сообщил волонтер и общественник Алексей Носов, в ДНР отправится отечественная машина — он лично контролирует транспортировку автомобиля.
«Это УАЗ с дизельным двигателем и трансмиссией от Nissan Patrol, доработанной подвеской и шноркелем. Новой турбиной, генератором и аккумулятором. Полностью обслужен и готов к распутице фронтовых дорог», — отметил активист.
Машина уже готова к отправке, остался лишь последний этап — покраска под хаки. Затем внедорожник попадёт на передовую.
Кроме того, волонтёры планируют также отправить медикаменты и прочую гуманитарную помощь местным жителям.
Напомним, ранее беженка из ДНР рассказала, как попала в Новосибирск.
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