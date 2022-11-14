В МЧС предупредили жителей Новосибирска о сходе снега с крыш

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Служба МЧС по Новосибирской области предупредила местных жителей о сходе снега с крыш.

В Новосибирской области из-за перепадов температур возможен сход с крыш снега и сосулек. Пешеходам следует быть осторожнее и не ходить под «козырьками» домов. Об этом предупреждает пресс-служба регионального МЧС.

Пешеходам порекомендовали обращать внимание на запрещающие ленточки у козырьков зданий и предупреждающие знаки — даже если они висят круглый год, сейчас они вновь актуальны. Если пришлось идти около края дома то нельзя останавливаться при странном шуме и смотреть наверх: это может оказаться острая сосулька, глыба льда или тяжелая куча снега.

Автомобилистам рекомендуется парковать машины дальше от зданий.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают о том, что в ближайшие дни на дорогах в Новосибирской области возможна гололёдица, мокрый снег и дождь. Также по области ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 20 м/с.

14-16 ноября в Новосибирске также ожидаются колебания температуры от -2 до +3 градусов.

Ранее МЧС предупредило водителей и пешеходов об опасности гололёда. В ведомстве порекомендовали ездить на автомобиле осторожнее и с зимней резиной, а пешеходам носить нескользящую обувь с толстой подошвой.