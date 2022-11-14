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«Видео гуляло по сети»: 19-летнний живодёр из Новосибирска получил 3 года колонии за убийство кошки

Фото «Видео гуляло по сети»: 19-летнний живодёр из Новосибирска получил 3 года колонии за убийство кошки
Фото «Видео гуляло по сети»: 19-летнний живодёр из Новосибирска получил 3 года колонии за убийство кошки

Коллаж Сиб.фм: использовано фото с сайта ru.freepik.com

В Дзержинском районном суде вынесли приговор по редкой статье: 19-летний новосибирец отправится в колонию на три года из-за жестокого убийства кошки. Как «слив» доказательств в сеть помог привлечь живодёра к ответственности, и почему сам герой видео с приговором не согласен, – в материале Сиб.фм.

9 ноября в Дзержинском районном суде Новосибирска вынесли приговор: 19-летний парень получил 3 года колонии-поселения за жестокое убийство кошки. Реальный срок фигуранту был назначен, так как была доказана его вина по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».

Сыграли весомую роль два обстоятельства: парень использовал садистские методы, к тому же была публичная демонстрация: кадры не для слабонервных попали в сеть интернет.

«Накануне он поругался со своей девушкой, выпил алкоголь. Взял кошку, которая жила у него 13 лет, начал душить и наносить ей удары, бил об шкаф, холодильник, потом нанёс ей удар молотком, причинив кошке смерть», — рассказал Сиб.фм подробности этого дела помощник прокурора Дзержинского района Денис Мальцев.

Все эти издевательства над бедным животным парень снял на видео и отправил его своей девушке. Та не поспешила написать заявление в полицию, а поделилась шокирующими кадрами со знакомыми. Видео гуляло по мессенджерам, а потом попало и в социальные сети.

«Не было установлено, что именно этот молодой человек разместил видеозапись в соцсетях. Но факт был выявлен, и органы предварительного следствия провели проверку, отсмотрели видео и пришли к выводу, что здесь есть состав 245 статьи УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть»,

- добавил Денис Мальцев.

Гособвинитель, которому пришлось тоже отсмотреть это видео, говорит, что оно – не для слабонервных. В течение минуты в кадр попало и лицо 19-летнего парня, который нигде не учился и не работал, его руки, молоток и смерть животного. По стоп-кадру и удалось вычислить живодёра, который в суде отрицал распространение видео с убийством.

Фото «Видео гуляло по сети»: 19-летнний живодёр из Новосибирска получил 3 года колонии за убийство кошки 2

«Мы и просили ему наказание, связанное с изоляцией – отправить его в колонию-поселение, так как он впервые привлекался к уголовной ответственности. Статья – средней тяжести, — говорит гособвинитель. – Впоследствии он отрицал, что причинил смерть животному садистским способом. Он признавал лишь убийство, без отягчающих обстоятельств».

Девушку, из-за которой убили кошку, правоохранители так и не нашли. Гособвинитель просил в суде для молодого человека 3,5 года лишения свободы. Суд назначил на полгода меньше. Прокуратуру устраивает назначенное наказание, а вот живодёр, скорее всего, будет его обжаловать.

«Пока ждём вступления приговора в законную силу. У него есть 10 дней на обжалование – до 19 ноября, после этого отправляют в колонию-поселение. Если апелляционная жалоба поступит, то сроки отодвинутся ещё на месяц-два»,

- заключил гособвинитель.

Денис Мальцев отметил, что это единственное подобное дело, которое за последние пять лет рассматривали в Дзержинском районном суде. Немного привлечённых к ответственности живодёров и по всему Новосибирску. Самым резонансным делом стало убийство дворняжки Шанти Сергеем Корсунковым. Ему также назначили 3 месяца и 15 суток колонии-поселения, но насиловавший и убивший собаку алкоголик вышел по УДО уже через 1,5 года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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