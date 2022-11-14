Жители Новосибирской области хотят водить детей чаще в кино

Фото из сообщества "Министерство образования Новосибирской области" во "ВКонтакте"

Министерство образования Новосибирской области провело опрос среди родителей школьников, чтобы узнать доверяют ли те воспитание своих детей кинематографу.

О том, можно ли школьникам смотреть детские фильмы, специалисты регионального Минобра спросили 1133 человека. Для начала организаторы поинтересовались: можно ли детям смотреть историческую документалистику о Новосибирской области? 53,2% опрошенных или 603 человека посчитали, что такой контент – полезен, остальные 45,5% согласились с этим, но лишь с оговоркой, что кино – качественное. И всего 14 человек (чуть больше процента) считают, что детям хватит того, что показывают по телевидению и в кинотеатрах.

Спросили у родителей новосибирских школьников: нужны ли новые фильмы для патриотического воспитания?

«722 участника (63.5%) сказали «да», 386 (34%) подчеркнули, что важно, чтобы фильм был сделан качественно. 16 (1.4%) уверены, что достаточно фильмов, которые выходят в кинотеатрах и на ТВ», — сообщили о результатах опроса в министерстве образования Новосибирской области.

Почти 77% участников опроса ответили, что готовы чаще водить своих детей в кино (874 человека). 194 родителей или 17,1% были бы рады, чтобы кино показывали прямо в школе, и только 69 человек отметили, что им не до кинофильмов.

Опрос о том, какие произведения искусства нужно показывать детям, особенно актуален после скандала усатой принцессой из детского спектакля «Принцесса и Людоед», в котором один из родителей разглядел пропаганду ЛГБТ-культуры.