В Новосибирске усатая принцесса в детском спектакле спровоцировала ЛГБТ-скандал

Фото из сообщества «Первого театра» ВКонтакте

В министерстве культуры Новосибирской области объяснили, почему новосибирцы пожаловались на «пропаганду ЛГБТ» в премьерной постановке «Первого театра» для детей «Принцесса и Людоед».

13 ноября стало известно о скандале вокруг нового спектакля «Принцесса и Людоед»: на сцене «Первого театра» 29 и 30 октября прошли премьерные показы детской постановки в жанре «хор-ор», которую спустя несколько дней обвинили в якобы ЛГБТ-пропаганде.

Основой работы стало стихотворение Генриха Сапгира, преобразованное для воплощения на театральной сцене новосибирским драматургом Егором Зайцве и поставленное режиссёркой Полиной Кардымон.

«Здесь в каждом торте таится ребёнок. Люда — не женское имя, а старинное прозвище Людоеда. А Фрау Ракушка требует к себе уважения», — значилось в описании к спектаклю, на котором значилась маркировка 6+.

2 ноября в региональное министерство культуры направили обращение, в котором один из жителей попросил прокомментировать концепцию художественного высказывания, связанного с выбором образа Принцессы, которую исполняет актёр-мужчина.

Слово за этической комиссией

Действительно, постановка вызвала неоднозначную оценку аудитории. Многие из тех, кто посмотрел премьеру, положительно отозвались в публичной плоскости (в том числе в социальных сетях) о данной режиссёрской находке, другая часть сочла приём неуместным, —

говорится в официальном ответе министерства культуры Новосибирской области на запрос СМИ.

Также в тексте документа, подписанном заместителем министра регионального Минкульта Григорием Милогуловым, сказанро, что 20 ноября соберётся этическая комиссия, которое изучит содержание спектакля.

«Отметим, что формирование этической комиссии, дающей оценку художественной ценности спектаклей, не входит в полномочия министерства культуры Новосибирской области. Вместе с тем, по моему поручению 20.11.2022 запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, после чего будет организовано обсуждение данной постановки», — указывается в ответе на запрос.

«Реакция времени»

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в разговоре с Сиб.фм отметила, что приём переодевания с давних пор использовался как на театральной сцене, так и в телевизионных шоу.

Мы с вами выросли на «Городке», где Олейников со Стояновым постоянно переодевались. Цискаридзе тоже танцует у нас в НОВАТе в женском костюме [в балете «Тщетная предосторожность». — Прим. ред.], это абсолютно оправдано и всегда использовалось в постановках.

По мнению вице-мэра, создавшаяся вокруг спектакля ситуация — реакция времени.

«К сожалению, сейчас у всех обострённые чувства, и состояние психологической нервозности в том числе вот так выражается», — считает Анна Терешкова.

Во время разговора она отметила, что если жалоба на спектакль связана исключительно с исполнением роли Принцессы мужчиной, это не следовало бы рассматривать с настолько серьёзной точки зрения.

«Учитывать замечания, может быть, и стоит — дети действительно могут не понять какие-то вещи, но не более того», — отметила вице-мэр.

Анна Терешкова дополнила, что пока не успела оценить «Принцессу и Людоеда» из-за нехватки времени, но была бы не против по возможности увидеть спектакль.

Как ранее объясняла режиссёрка «Принцессы и Людоеда» Полина Кардымон, концепция спектакля не предусматривает введения женских персонажей, поэтому роль Принцессы не исполняется и не будет исполняться актрисами. «Мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире; это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов», — подчеркнула девушка.