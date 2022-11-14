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Жителя Новосибирской области подозревают в убийстве собственной матери

Фото Жителя Новосибирской области подозревают в убийстве собственной матери
Фото Жителя Новосибирской области подозревают в убийстве собственной матери

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

28-летнего жителя Ордынского района Новосибирской области подозревают в убийстве собственной матери.

Ордынский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирский области предъявил 28-летнему жителю Ордынского района в убийстве собственной матери.

По данным следствия, ночью на субботу, 12 ноября, обвиняемый поссорился с матерью по незначительному поводу во время распития спиртных напитков, позже он нанес один удар в шею женщины. 47-летняя сибирячка скончалась на месте от полученных ран. Вместе с подозреваемым и погибшей во время застолья находился отчим мужчины.

Следователем обнаружено и изъято орудие преступления, допрошены свидетели. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшей.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Сиб.фм сообщил о 15-летней жительнице Бердска, зарезавшей собственную мать в ее день рождения. Кроме того, появлялась информация о жителе Здвинского района НСО, зарезавшем знакомого узнав, что тот устроил пьяную драку.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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