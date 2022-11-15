Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

40-градусные морозы придут в Новосибирск в конце декабря

Фото 40-градусные морозы придут в Новосибирск в конце декабря
Фото 40-градусные морозы придут в Новосибирск в конце декабря

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Морозы до -40 градусов ожидаются в Новосибирске в конце декабря 2022 года.

В Новосибирске последняя декада декабря станет самым холодным временем в году: по ночам в городе температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает сервис Gismeteo.

С 23 ноября по 7 декабря в городе ожидается понижение температуры: днем в среднем ожидается -15..-19 градусов, ночью — до -24. Затем на 2 недели наступит потепление вплоть до дождя со снегом 21-24 декабря. После этого наступит резкое снижение температуры до -27 градусов.

Днём 25 и 26 декабря ожидается похолодание до -33, а ночью столбик термометра покажет падение до -40 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сильные морозы также ожидаются в конце ноября: ночная температура опустится до -20 градусов, а сильный ветер и снег создадут ощущение более сильного похолодания.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

138599
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
111702
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
35082
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23594
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
22366
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21416
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17776
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях