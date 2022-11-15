40-градусные морозы придут в Новосибирск в конце декабря

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Морозы до -40 градусов ожидаются в Новосибирске в конце декабря 2022 года.
В Новосибирске последняя декада декабря станет самым холодным временем в году: по ночам в городе температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает сервис Gismeteo.
С 23 ноября по 7 декабря в городе ожидается понижение температуры: днем в среднем ожидается -15..-19 градусов, ночью — до -24. Затем на 2 недели наступит потепление вплоть до дождя со снегом 21-24 декабря. После этого наступит резкое снижение температуры до -27 градусов.
Днём 25 и 26 декабря ожидается похолодание до -33, а ночью столбик термометра покажет падение до -40 градусов.
Ранее Сиб.фм сообщал, что сильные морозы также ожидаются в конце ноября: ночная температура опустится до -20 градусов, а сильный ветер и снег создадут ощущение более сильного похолодания.
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