40-градусные морозы придут в Новосибирск в конце декабря

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Морозы до -40 градусов ожидаются в Новосибирске в конце декабря 2022 года.

В Новосибирске последняя декада декабря станет самым холодным временем в году: по ночам в городе температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает сервис Gismeteo.

С 23 ноября по 7 декабря в городе ожидается понижение температуры: днем в среднем ожидается -15..-19 градусов, ночью — до -24. Затем на 2 недели наступит потепление вплоть до дождя со снегом 21-24 декабря. После этого наступит резкое снижение температуры до -27 градусов.

Днём 25 и 26 декабря ожидается похолодание до -33, а ночью столбик термометра покажет падение до -40 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сильные морозы также ожидаются в конце ноября: ночная температура опустится до -20 градусов, а сильный ветер и снег создадут ощущение более сильного похолодания.