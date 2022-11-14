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В Новосибирск придут морозы до -20 градусов в ноябре

Фото В Новосибирск придут морозы до -20 градусов в ноябре
Фото В Новосибирск придут морозы до -20 градусов в ноябре

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в третьей декаде ноября ожидаются сильное похолодание.

В Новосибирске в третьей декаде ноября возможны морозы. Прогноз подготовили в Гидрометцентре. Уже с 23-25 ноября ночная температура будет опускаться до -20 градусов.

Предполагается, постепенное похолодание до указанных температур начнётся с 16 ноября. Кроме того, ожидаются интенсивные осадки и сильный ветер.

Так, до -2 градусов опустится температура воздуха в среду, а днем в четверг будет до -4 градусов с возможным похолоданием до -9 градусов вечером. Порывы ветра местами могут достигать 18 метров в секунду.

Тем временем новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега. Последние сообщения поступали в выходные 12 и 13 ноября. По словам пешеходов, в воскресенье потепление превратило снег в «вязкую кашу», которая мешала ходить по тротуарам и превращалась в лужи грязи на Вокзальной магистрали, улицах Военная, Орджоникидзе и Каменская.

Напомним, сегодня в МЧС предупредили жителей Новосибирска о сходе снега с крыш.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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