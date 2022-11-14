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Новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега в городе

Фото Новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега в городе
Фото Новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега в городе

Фото: группа «АСТ-54»

Жители Новосибирска остались недовольны качеством уборки снега в минувшие выходные.

Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» пожаловались на плохую уборку снега в выходные 12 и 13 ноября.

По словам пешеходов, в воскресенье потепление превратило снег в «вязкую кашу», которая мешала ходить по тротуарам и превращалась в лужи грязи на Вокзальной магистрали, улицах Военная, Орджоникидзе и Каменская.

Автомобилисты также остались недовольны качеством уборки снега и попросили горожан стоять дальше от проезжей части, чтобы не быть обрызганными.

Новосибирцы опасаются скорого замерзания неубранного снега, которое еще сильнее осложнит жизнь водителей и пешеходов. Тем не менее, некоторые жители считают невозможным вычистить весь снег из города во время снегопада и предлагают помочь коммунальщикам.

Напомним, после снегопада дороги Новосибирской области убирали почти 600 единиц техники. Ранее Сиб.фм сообщал, что уборку снега в минувшие выходные проконтролировала городская прокуратура.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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