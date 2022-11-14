В Новосибирске прокуратура контролировала уборку снега даже на выходных

Фото: прокуратура Новосибирской области

Надзорное ведомство в Новосибирске не прекращает работу по контролю за уборкой снега.

В Новосибирске прокуратура контролирует работу коммунальных служб по уборке территорий от снега. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Надзорный орган контролирует исполнение вынесенных ведомством актов реагирования в адрес новосибирских коммунальщиков, в том числе на выходных.

«По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана прокуратурой города с участием районных прокуратур продолжены надзорные мероприятия в части контроля за исполнением внесенных ранее актов реагирования по уборке городских дорог», сообщили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 13 ноября, на городских улицах работало 136 единиц специализированной техники. Для уборки придомовых территорий от снега управляющие компания привлекли более 170 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирске прокуратура проверила некачественную уборку улиц города от снега. Выявлены 40 нарушений. По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана сотрудники ведомства проверили крупные городские улицы и обнаружили наледь на тротуарах и скопление снега на проезжих частях. В связи с этим шести руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов вынести преставление и потребовали убрать снег и наледь.

Напомним, после снегопада на дорогах Новосибирской области работало почти 600 единиц техники.