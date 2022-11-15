Фотограф Сиб.фм победил в конкурсе «Сибирь аграрная» со снимком коровы

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Фотокорреспондент Сиб.фм Денис Винокуров стал победителем регионального конкурса.

Фотокорреспондент издания Сиб.фм Денис Винокуров победил в конкурсе «Сибирь аграрная». Автор стал лучшим в номинации «Животноводство, рыбный промысел». Победной стал удачный кадр с коровой.

Конкурс фоторабот и видеоматериалов по сельской и аграрной тематике «Сибирь аграрная» прошёл в 2022 году впервые. Его организовал региональный Минсельхоз. На конкурс поступило более 500 работ. Конкурсное жюри рассмотрело каждую работу, оценив ее по нескольким критериям.

10 ноября в рамках Новосибирского агропродовольственного форума наградили победителей и призеров конкурса. Награды вручили первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова и телевизионный журналист, автор проекта «Весело в селе» Михаил Дорошенко.

Напомним, ранее «Сибфмгрупп» получил главный приз конкурса «Сибирь.ПРО» за проект «Ново-Сибирские открытия – 85».