Психолог раскрыла секрет борьбы с осенней депрессией

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Специалист рассказала, как побороть осеннюю депрессию.

От наступления сезонной осенней депрессии помог поход в кино, вкусная еда, здоровый сон или любимое занятие. К такому выводу пришла психолог Марина Гладышева, пишет NEWS.ru. Несмотря на то, что период наступления меланхолии может совпадать с изменением погодных условий, основная причина кроется не в них.

«Соответственно, для поддержания нормального психического состояния необходимо найти саму причину. И у каждого человека этот набор индивидуален. Для кого-то это поход в кино, в театр, еда, сон, хобби, встречи с друзьями. Что касается психологических практик, то это может быть работа с психологами для поиска и устранения самой причины депрессии, различные методы, которых сейчас достаточно много, — заключила психолог», — подчеркнула Гладышева.

Первым шагом в борьбе с осенней депрессией будет поиск того, из-за чего возникла депрессия. Затем следует найти занятие, с помощью которого можно улучшить настроение.

Напомним, ранее психолог раскрыла главные уловки лжеэкстрасенсов.