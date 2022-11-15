В Новосибирске названы самые востребованные профессии в ноябре 2022

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске наступил дефицит рабочего персонала и медиков.

В Новосибирске в среднем на одну вакансию претендуют четыре с половиной кандидата. Но в 7 профессиональных сферах наблюдается сильный дефицит: менее одного человека на вакансию. Среди них, например, добыча сырья, рабочий персонал и медицина. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

По итогам октября самыми дефицитными сферами деятельности в Новосибирской области стали «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию в октябре), «рабочий персонал» и «медицина, фармацевтика» (по 0,8 резюме на вакансию), «строительство, недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» (по 0,9).

Аналитики hh.ru отмечают, что в среднем по России на одну вакансию приходится 5 соискателей. В Новосибирской области уровень конкуренции чуть ниже: 4,6. А в Сибирском федеральном округе — 3,9. Это уже говорит о дефиците кадров.

Менее выраженный, но заметный дефицит кадров испытывают такие сферы деятельности: производств, красота и спорт (по 1,6 резюме на вакансию), специалисты по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудники продаж (1,9), водители и логисты (2), специалисты из направления медиа и развлечений (2,1), сотрудники ресторанно-гостиничного направления (2,5), безопасность (2,6), госслужащие (2,7), руководители и управленцы, а также специалисты по закупкам (по 2,9), ИТ-специалисты и маркетологи (по 3,1).

К концу октября высокая конкуренция сохранилась только в двух направлениях. Начинающие специалисты и студенты размещают по 9 резюме на одну вакансию, а юристы — по 7. С одной стороны, соискателям сложнее найти работу, с другой, работодатели могут выбирать среди большего числа кандидатов.

Ранее Сиб.фм сообщал, как не допустить ухода ценного сотрудника к конкурентам.

Также в ноябре 2022 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Новосибирске стали «Менеджер по продаже зарплатных проектов», «Начальник строительства» и «Региональный менеджер по продаже спецтехники».