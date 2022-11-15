В Новосибирске около гаражей прогулялся чёрный кабан

Фото: группа «ОбьГЭС» Вконтакте

Новосибирцы заметили кабана на прогулке в районе ОбьГЭС.

В Советском районе Новосибирска в микрорайоне «ОбьГЭС» заметили гуляющего кабана по имени Степан.

Видео со Степаном снял его владелец, Борис Кулешов. Им он поделился в группе микрорайона Вконтакте.

На видео 150-килограммовый Степан гуляет между гаражами, не обращая внимания на лай собак.

Владелец кабана рассказал, что периодически выводит Степана погулять, чтобы тот отдохнул на свежем воздухе.

По породе это метис дикого кабана и венгерской мангалицы.

«Кабан Степан на самовыгуле», — иронично назвал видео Борис Кулешов.

Ранее в Ленинградской области в центре города поймали дикого кабана, а в Новосибирской области дикие кабаны вышли к людям в поисках еды.