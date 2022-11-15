Житель Забайкалья заплатил миллион рублей за ложное минирование

Фото: пресс-служба УФССП Забайкальского края
Забайкалец едва не попал в тюрьму из-за ложного минирования, но вовремя заплатил крупный штраф.
В Забайкальском крае житель житель Оловяннинского района, осуждённый за ложное сообщение об акте терроризма, единовременно заплатил 1 миллион рублей штрафа. Об этом сообщает ИА ZabNews со ссылкой на региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве объяснили, что мужчине хотели заменить наказание на ограничение свободы. Чтобы этого избежать, местный житель выплатил всю сумму за один день.
«За день до назначенного судебного заседания гражданин оплатил штраф в полном объёме единовременно», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Новосибирске эвакуировали ТЦ «Аура» после сообщения о минировании.
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