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Синоптики обещают аномальные снегопады в выходные в Новосибирске

Фото Синоптики обещают аномальные снегопады в выходные в Новосибирске
Фото Синоптики обещают аномальные снегопады в выходные в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По данным синоптиков в выходные, 14 и 15 января, в Новосибирске ожидаются аномальные снегопады.

С пятницы, 13 января, в Новосибирске вместе с потеплением начались снегопады, которые, по прогнозам синоптиков, продолжатся и на протяжении выходных.

В субботу, 14 января, будет обильно идти снег, температура ночью составит -15...-17 градусов, а днем воздух прогреется до -11...-13 градусов, прогнозируется западный ветер с порывами до 16 м/с.

В воскресенье, 15 января, снегопад продолжится, ночью ожидается -11...-10 градусов, днем немного похолодает до -13...-15 градусов.

Отметим, что в пятницу, 13 января, во время пресс-конференции, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в связи с сильными снегопадами, за уборкой снега будет особый контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске. Кроме того, появлялась информация, что на Крещение в Новосибирской области откроют 31 купель.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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