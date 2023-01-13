СК взял на контроль ситуацию с избиением школьницы из-за собаки в Новосибирской области

Фото: Надия Ш.

СУ СК России по Новосибирской области принял решение о проверки ситуации с избиением 16-летней школьницы из-за просьбы к хозяину хаски надеть намордник на собаку.

В среду, 11 января, в Пашино девочка сделала мужчине замечание, так как его хаски без намордника и поводка напал на маленького «йоркширского терьера» школьницы. На замечание хозяин хаски отреагировал бранью и ударами. Когда девочка попыталась убежать, он догнал ее, ударил по лицу и угрожал убийством.

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области, в пятницу, 13 января, обнаружили эту информацию в ходе мониторинга региональных СМИ и приняли решение установить обстоятельства происшествия.

Прокурор Калининского района города передаст материалы проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней производство следственных органов регионального следственного управления.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуроры перенесли суд по делу массового отравления клиентов "Суши Хаус" в Новосибирск.