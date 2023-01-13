Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

СК взял на контроль ситуацию с избиением школьницы из-за собаки в Новосибирской области

Фото СК взял на контроль ситуацию с избиением школьницы из-за собаки в Новосибирской области
Фото СК взял на контроль ситуацию с избиением школьницы из-за собаки в Новосибирской области

Фото: Надия Ш.

СУ СК России по Новосибирской области принял решение о проверки ситуации с избиением 16-летней школьницы из-за просьбы к хозяину хаски надеть намордник на собаку.

В среду, 11 января, в Пашино девочка сделала мужчине замечание, так как его хаски без намордника и поводка напал на маленького «йоркширского терьера» школьницы. На замечание хозяин хаски отреагировал бранью и ударами. Когда девочка попыталась убежать, он догнал ее, ударил по лицу и угрожал убийством.

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области, в пятницу, 13 января, обнаружили эту информацию в ходе мониторинга региональных СМИ и приняли решение установить обстоятельства происшествия.

Прокурор Калининского района города передаст материалы проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней производство следственных органов регионального следственного управления.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуроры перенесли суд по делу массового отравления клиентов "Суши Хаус" в Новосибирск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

собака
проверка
избиение
су ск рф по новосибирской области
мужчина
школьница
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8765
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
7795
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
7006
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6223
В Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New
5465
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил проведение проекта «Новогодняя столица России»
4471
В Новосибирск вместо морозов придут снегопады и потепление
4447
Под Новосибирском машинист поезда спас потерявшуюся девочку