В Новосибирске задержали охотников за мобильными телефонами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ГУ МВД России по Новосибирской области раскрыли грабежи сотовых телефонов – жертвой стала пенсионерка.

Первое нападение на 36-летнего мужчину произошло 3 декабря на улице Тимирязева. Неизвестный подбежал к жертве, вырвал телефон и убежал. Оставшийся без связи отправился в отдел полиции №3 "Заельцовский" и написал заявление.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении преступления — 34-летнего жителя Заельцовского района. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что похищенный мобильный телефон отдал попользоваться знакомому, который этот телефон продал", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас фигурант этого уголовного дела находится под домашним арестом – его будут судить по части 2 статьи 161 УК РФ.

Грабежи сотовых телефонов продолжились и в новогодние каникулы. Так, 8 января было совершено нападение на пенсионерку в Ленинском районе Новосибирска.

"Поступило заявление от 59-летней местной жительницы о том, что у дома по улице Танкистов мужчина вырвал у нее из рук сумку. По словам заявительницы, поскольку она сопротивлялась, нападавший резко толкнул ее и убежал. В похищенной сумке находились документы, денежные средства и два мобильных телефона",

– сообщили в областном главке МВД.

Полицейские быстро вычислили налётчика. Им оказался 32-летний рецидивист, поэтому фигуранта этого дела заключили под стражу.

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