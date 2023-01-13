В Новосибирске женщина скончалась после падения на скользком тротуаре

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жительница Новосибирска умерла из-за падения на обледенелом тротуаре, возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти женщины из-за падения на скользком тротуаре. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. Пожилая сибирячка поскользнулась на тротуаре во дворе дома в Калининском районе. Пенсионерка ударилась головой, в результате чего получила перелом костей черепа. Женщину госпитализировали, однако спасти её не удалось — она умерла в июле того же года.

Была начата доследственная проверка, после проведения которой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить затопленный нечистотами дом в Новосибрске.