В Новосибирске женщина скончалась после падения на скользком тротуаре

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Жительница Новосибирска умерла из-за падения на обледенелом тротуаре, возбуждено уголовное дело.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти женщины из-за падения на скользком тротуаре. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Инцидент произошёл в апреле 2021 года. Пожилая сибирячка поскользнулась на тротуаре во дворе дома в Калининском районе. Пенсионерка ударилась головой, в результате чего получила перелом костей черепа. Женщину госпитализировали, однако спасти её не удалось — она умерла в июле того же года.
Была начата доследственная проверка, после проведения которой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить затопленный нечистотами дом в Новосибрске.
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