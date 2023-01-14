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Двое детей пострадали в столкновении «Lada» и «Kia» в Новосибирске

Фото Двое детей пострадали в столкновении «Lada» и «Kia» в Новосибирске
Фото Двое детей пострадали в столкновении «Lada» и «Kia» в Новосибирске

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске двое детей и трое взрослых пострадали в столкновении «Lada Vesta» и «Kia Rio».

Утром в субботу, 14 января, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобилей «Lada Vesta» и «Kia Rio», в котором пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«Lada» с 33-летним водителем за рулем двигалась по улице Котовского со стороны улицы Ватутина и столкнулась с «Kia Rio», под управлением 32-летнего водителя, у дома на улице Пермитина.

В аварии пострадали пять человек, среди которых водитель корейского авто и четверо его пассажиров: двое детей 13 и 7 лет и двое взрослых 41 и 39 лет. На месте работал экипаж ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщил, что вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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