Вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске

Скриншот: Видео группы "АСТ-54"

В Заельцовском районе Новосибирске неизвестные люди в масках, угрожая оружием, посадили мужчину в машину и увезли.

Группа «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила, что в субботу, 14 января, на улице Охотской в ЖК «Эволюция» четверо неизвестных вооруженных людей в масках похитила мужчину. Напавшие подъехали на белом седане к двум молодым людям, стоявшим у ворот подъезда, вышли из машины, избили стоявших и, угрожая оружием, усадили одного из них в автомобиль и уехали. Были слышны выстрелы.

Второй пострадавший поднялся и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, этот человек находится в розыске. Позже его увезли сотрудники Росгвардии в Заельцовский отдел полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель слетевшего с трассы "Новосибирск– Усть-Каменогорск" автобуса попал в больницу. Кроме того, появлялась информация об исчезновении 49-летнего мужчины в сильные морозы под Новосибирском.