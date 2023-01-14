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Вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске

Фото Вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске
Фото Вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске

Скриншот: Видео группы "АСТ-54"

В Заельцовском районе Новосибирске неизвестные люди в масках, угрожая оружием, посадили мужчину в машину и увезли.

Группа «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила, что в субботу, 14 января, на улице Охотской в ЖК «Эволюция» четверо неизвестных вооруженных людей в масках похитила мужчину. Напавшие подъехали на белом седане к двум молодым людям, стоявшим у ворот подъезда, вышли из машины, избили стоявших и, угрожая оружием, усадили одного из них в автомобиль и уехали. Были слышны выстрелы.

Второй пострадавший поднялся и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, этот человек находится в розыске. Позже его увезли сотрудники Росгвардии в Заельцовский отдел полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель слетевшего с трассы "Новосибирск– Усть-Каменогорск" автобуса попал в больницу. Кроме того, появлялась информация об исчезновении 49-летнего мужчины в сильные морозы под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

нападения
оружие
Заельцовский район
Похищение
люди пострадали
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