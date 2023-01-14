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Водитель слетевшего с трассы "Новосибирск– Усть-Каменогорск" автобуса попал в больницу

Фото Водитель слетевшего с трассы "Новосибирск– Усть-Каменогорск" автобуса попал в больницу
Фото Водитель слетевшего с трассы "Новосибирск– Усть-Каменогорск" автобуса попал в больницу

Фото: АСТ-54

На трассе "Новосибирск– Усть-Каменогорск" поздно вечером 13 января произошло ДТП с участием пассажирского транспорта.

Рейсовый автобус из Новосибирска ехал в Усть-Каменогорск. В салоне находилось 28 пассажиров и 2 водителя. 13 января в 21.10 произошло ДТП в Черепановском районе на 108 километре трассы "Чуйский тракт".

«Водитель автобуса между Безменово и Тальменкой пошёл на обгон и, увидев встречный автомобиль, нажал на тормоз, пошёл в занос и улетел в кювет, там в итоге въехал в столб»,

– рассказали подробности очевидцы в паблике «АСТ-54».

После этого рейсовый автобус развернуло, и он вылетел в кювет. На месте полночи работали автоинспекторы. Помощь медиков понадобилась только водителю – его увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Также напомним, что накануне крупное ДТП произошло на Алтае, но очевидцы перепутали Краснояровское шоссе и разместили видео в паблике "АСТ-54".

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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