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В сильные морозы под Новосибирском пропал 49-летний мужчина

Фото В сильные морозы под Новосибирском пропал 49-летний мужчина
Фото В сильные морозы под Новосибирском пропал 49-летний мужчина

Фото: ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

В Искитимском районе Новосибирской области всю рабочую неделю ищут пропавшего 49-летнего мужчину.

49-летний Александр Гавриков ушёл из дома в селе Тальменка Искитимского района 10 января. Со вторника о его местонахождении ничего неизвестно. Сейчас поиском мужчины занимаются добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".

Поисковики уже пообщались с друзьями и знакомыми Александра, но никто из них ничего не знает о местонахождении мужчины.

Добровольцы осмотрели ближайшую зону леса и примыкающую дорогу, но ничего не нашли. Беспокойство за Александра было вызвано ещё и тем, что стояла аномально холодная погода, поэтому есть опасения, что мужчина замёрз.

У Александра Владимировича Гаврикова примечательная внешность: он носит усы. Из дома 10 января ушёл в камуфляжной куртке, тёмно-синих брюках и коричневых валенках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Также напомним, что двух молодых парней на этой неделе ищут в Ленинском районе Новосибирска – одного с длинными волосами, другого – верующего.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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