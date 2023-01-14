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В Новосибирске возле храмов ищут верующего 19-летнего юношу

Фото В Новосибирске возле храмов ищут верующего 19-летнего юношу
Фото В Новосибирске возле храмов ищут верующего 19-летнего юношу

Фото: ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт" Новосибирск

19-летний Сергей Самкович пропал в Ленинском районе Новосибирска 12 января – парень очень набожный, поэтому его ищут около храмов.

Сергея Самковича часто видели в различных храмах Новосибирска, поэтому, когда он пропал 12 января, его ищут и среди прихожан. 19-летний парень ушёл из дома в Ленинском районе после конфликта с родителями.

Из-за особенностей менталитета родные и близкие Сергея особенно беспокоятся за его судьбу. Юноше необходима защита окружающих, отмечают в поисковом отряде "ЛизаАлерт Новосибирск"

Родные надеются, что кто-то из прихожан узнает молодого человека. Ранее он уходил из дома и был замечен возле церкви. Через некоторое время он всё же вернулся домой.

Сергей Самкович ушёл из дома в тёмно-синей куртке и во всём черном – кроссовках, джинсах и шапке-балаклаве.

Приметы: парень ростом 181 сантиметр, худощавый, с ярко выраженными коричневыми глазами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Самковича, просят позвонить но номерам телефона: 112 или 8 800 550-71-72.

Также напомним, что в Ленинском районе Новосибирска продолжают искать парня с длинными волосами – 18-летнего Степана Малкова, который перед уходом написал близким записку.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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