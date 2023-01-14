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общество

Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января

Фото Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
Фото Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января

Фото: Pixabay.com

В январе в Новосибирске ожидаются магнитные бури.

В Новосибирск придут магнитные бури во второй половине января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, слабые магнитные бури пятого уровня из десяти придут в Новосибирск 19 и 26 января. Кроме того, 20 и 27 января некоторые люди будут ощущать магнитосферные возмущения.

Ранее Сиб.фм писал, что первая буря начнется с 1 по 9 января. Будет довольно сильной. Синоптики рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и прочих мероприятий, не перегружать организм изнурительными нагрузками и не нервничать.

Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.

Третья буря ожидается с 24 по 31 января. В такие дни будет наблюдаться средняя мощность магнитных потоков. Синоптики рекомендуют больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что происходит с организмом во время магнитных бурь.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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