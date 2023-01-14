Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

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В Москве на 80-м году жизни умерла народная артистка СССР Инна Чурикова.

В субботу, 14 января, в Москве скончалась 79-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова. Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса», — заявил театрал.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР.

В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких проектах, как «Морозко», «Курьер», «Шырли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».

В «Ленкоме» Чурикова дебютировала в 1974 году в роли Неле в постановке Марка Захарова «Тиль». За свою карьеру сыграла множество ролей, в том числе Офелии в «Гамлете» Андрея Тарковского, Аркадину в «Чайке» Захарова и Алиенору Аквитанскую в «Аквитанской львице» Глеба Панфилова.

С 1991 года — народная артистка СССР. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, награждена многочисленными премиями и призами, в том числе ТЭФИ и «Золотой маской».

Прощание с артисткой в театре «Ленком» намечено на вторник, 17 января.

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