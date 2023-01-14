В Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину

Фото: отряд ЛизаАлерт НСО

В поселке Ленинском Новосибирской области в снегу обнаружили мертвым пропавшего 7 декабря Сергея Семенова.

Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» сообщила об обнаружении в четверг, 12 января, в поселке Ленинском тела 43-летнего Сергея Семенова, который пропал 7 декабря.

Мужчина пропал в районе станции Мочище, до исчезновения он гостил у знакомых. Сергей бесследно исчез и так и не вернулся домой в Октябрьский район Новосибирска, хотя успел сообщить родным о том, что направляется туда.

Следственный отдел по городи Оби проводит проверку по факту обнаружения тела пропавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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