Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес общество

В Новосибирске бывший заммэра Корнилов возглавил стадион "Спартак"

Фото В Новосибирске бывший заммэра Корнилов возглавил стадион "Спартак"
Фото В Новосибирске бывший заммэра Корнилов возглавил стадион "Спартак"

Фото: Flamp / 2ГИС

На должности руководителя стадиона "Спартак" в Новосибирске Анатолий Корнилов работает с 11 января.

Место руководителя стадиона "Спартак" освободилось после ухода Михаила Федотова, который возглавлял дирекцию стадиона "Спартак" около года.

После Нового года, 11 января, к исполнению должностных обязанностей руководителя приступил бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов, который долгое время работал в эшелонах городской власти.

Свою карьеру Анатолий Корнилов начал с 1977 года – сначала он работал в горисполкоме, а вплоть до 2014 года трудился в мэрии Новосибирска. В должности заместителя мэра он курировал множество направлений – от работы с правоохранительными органами и до решения кадровых вопросов.

Напомним, весной прошлого года заговорили о передаче пакета акций мэрии Новосибирска частным структурам, однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда заявил, что муниципалитет сохранит своё право участвовать в судьбе стадиона "Спартак".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8767
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
7795
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
7006
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6223
В Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New
5465
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил проведение проекта «Новогодняя столица России»
4472
В Новосибирск вместо морозов придут снегопады и потепление
4448
Под Новосибирском машинист поезда спас потерявшуюся девочку