В Новосибирске бывший заммэра Корнилов возглавил стадион "Спартак"

Фото: Flamp / 2ГИС
На должности руководителя стадиона "Спартак" в Новосибирске Анатолий Корнилов работает с 11 января.
Место руководителя стадиона "Спартак" освободилось после ухода Михаила Федотова, который возглавлял дирекцию стадиона "Спартак" около года.
После Нового года, 11 января, к исполнению должностных обязанностей руководителя приступил бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов, который долгое время работал в эшелонах городской власти.
Свою карьеру Анатолий Корнилов начал с 1977 года – сначала он работал в горисполкоме, а вплоть до 2014 года трудился в мэрии Новосибирска. В должности заместителя мэра он курировал множество направлений – от работы с правоохранительными органами и до решения кадровых вопросов.
Напомним, весной прошлого года заговорили о передаче пакета акций мэрии Новосибирска частным структурам, однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда заявил, что муниципалитет сохранит своё право участвовать в судьбе стадиона "Спартак".
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают