В Новосибирске бывший заммэра Корнилов возглавил стадион "Спартак"

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На должности руководителя стадиона "Спартак" в Новосибирске Анатолий Корнилов работает с 11 января.

Место руководителя стадиона "Спартак" освободилось после ухода Михаила Федотова, который возглавлял дирекцию стадиона "Спартак" около года.

После Нового года, 11 января, к исполнению должностных обязанностей руководителя приступил бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов, который долгое время работал в эшелонах городской власти.

Свою карьеру Анатолий Корнилов начал с 1977 года – сначала он работал в горисполкоме, а вплоть до 2014 года трудился в мэрии Новосибирска. В должности заместителя мэра он курировал множество направлений – от работы с правоохранительными органами и до решения кадровых вопросов.

Напомним, весной прошлого года заговорили о передаче пакета акций мэрии Новосибирска частным структурам, однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда заявил, что муниципалитет сохранит своё право участвовать в судьбе стадиона "Спартак".