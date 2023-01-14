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В Новосибирске наблюдается массовое заражение горожан «флуроной»

Фото В Новосибирске наблюдается массовое заражение горожан «флуроной»
Фото В Новосибирске наблюдается массовое заражение горожан «флуроной»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирска массово заражаются смесью гриппа и коронавируса — «флуроной».

Новосибирские медики сообщили о массовых заражениях горожан одновременно гриппом и коронавирусом, с риском перехода в пневмонию, что называют «флуроной».

По словам врачей, выявление обоих заболеваний одновременно представляется сложным, так как в случае заражения, доминируют, в основном, симптомы гриппа. Точный диагноз можно поставить только после лабораторных исследований. Среди основных симптомов «флуроны» отмечается высокая температура, сильная слабость в совокупности с насморком, кашлем и болью в горле.

Случаи заражения «флуроной» фиксировались, начиная с 2020 года. Сейчас много жалоб отмечено у жителей Новосибирска. По словам главного врача лаборатории «Гемотест» Максима Маскина, количество заражений гриппом увеличилось, что сделало случаи флуроны частыми. Причиной называют отмену введенного в 2019-2020 годах масочного режима, сдерживавшего распространение гриппа.

Отмечается, что в начале лечения следует избегать приема антибиотиков, так как они могут сильно навредить заболевшему. Лучше всего подойдут противовирусные препараты — осельтамивир, занамивир, балоксавир. Они одобрены ВОЗ и сдерживают распространение в организме всех вирусов гриппа. Препарат может назначить только врач.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области женщина обвинила педиатра в распаде легкого у ее пятилетнего сына.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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коронавирус
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