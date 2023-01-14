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В Новосибирске назвали самые тёплые дни февраля в 2023 году

Фото В Новосибирске назвали самые тёплые дни февраля в 2023 году
Фото В Новосибирске назвали самые тёплые дни февраля в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В феврале 2023 года в Новосибирске ожидается комфортная минусовая температура, однако годом ранее было ещё теплее.

Февраль в Новосибирске будет тёплым и снежным – в конце месяца ожидаются даже плюсовые отметки. Как показывает сервис Gismeteo, 1 февраля столбик термометра окажется на отметке – 15 градусов.

Всю первую неделю февраля будут идти обильные снегопады. К 10 числам будет похолодание до – 20 градусов, однако жёстких 30-ти градусных морозов всё-таки не предвидится.

Потепление придёт в Новосибирск в 20-х числах февраля, когда дневные температуры составят около минус пяти, семи градусов. К нулевым отметкам столбик термометра устремится уже к концу последнего зимнего месяца.

Кстати, следует отметить, что в прошлом году февраль был теплее: уже 23-го столбик термометра граничил с нулевой отметкой.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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